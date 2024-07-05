Нефть продолжает дорожать: что происходит на рынке

Нефть снова растет в цене, хотя колебания на рынке весьма незначительны. На рынок влияют ожидания относительно спроса и предложения сырья.

Сколько стоит нефть на рынке

В пятницу, 5 июля 2024 года, нефть Brent выросла в цене на 11 центов или на 0,13%. Сырье торгуется на уровне 87,54 доллара за баррель.

Обратите внимание В Украине появится еще один государственный банк

Нефть West Texas Intermediate подорожала на 24 цента или 0,29%. Американское сырье стоит 84,12 доллара за баррель, пишет издание Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 87,34 доллара за баррель (- 0,10%)

Контракты WTI торгуются по цене 83,90 доллара за баррель (+0,02%).

Согласно данным MarketWatch, что с начала 2024 года марка нефти Brent подорожала почти на 13,22%, тогда как американское сырье WTI за аналогичный период прибавило в цене на 17,54%.

Какие факторы влияют на рынок нефти

В пятницу на рынке нефти зафиксировали незначительные изменения. Однако марки нефти торгуются вблизи пикового уровня с конца апреля, а также на пути к росту цен четвертую неделю подряд. Этому способствуют ожидания о сильном спросе на топливо летом и опасений относительно предложения на рынке.