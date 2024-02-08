Нефть продолжает расти в цене из-за доллара и очередного провала на Ближнем Востоке

Нефть в очередной раз дорожает на рынке. На ситуацию влияют события на Ближнем Востоке. Больше о главных факторах влияния - читайте в новом материале 24 Канала.

Как изменились цены на нефть

С начала торгов в четверг, 9 февраля, нефть дорожает в цене. В частности, сырье под маркой Brent выросло в цене на 35 центов или 0,4%. Сейчас фьючерсы торгуются на уровне 79,56 доллара за баррель. В то же время бренд нефти West Texas Intermediate подорожал на 31 цент или 0,4% до 74,17 доллара за баррель.

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Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 79,46 доллара за баррель (+0,32%)

Контракты WTI торгуются по цене 74,03 доллара за баррель (+0,23%).

Главные изменения на рынке нефти

Нефть растет в цене после того, как Израиль отклонил предложение о прекращении огня от ХАМАС. В общем сложная ситуация на Ближнем Востоке держит рынок нефти в напряжении с октября 2023 года. Напомним, что именно тогда произошла атака на Израиль. В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до сих пор остается пространство для переговоров, информирует Reuters

Еще один фактор, который поддержал цены, – ослабление доллара США. Таким образом, нефть становится дешевле для трейдеров с другими валютами. Добавим, что один из ветеранов Уолл-стрит считает, что эра американской валюты подходит к завершению.