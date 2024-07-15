Нефть удержала позиции на рынке: как и почему изменилась цена самых известных брендов

Нефть зафиксировала незначительный рост на рынке. На цены на нефть влияют сигналы из США, Китая и Ближнего Востока.

Сколько стоит баррель нефти

В понедельник, 15 июля 2024 года, нефть Brent подорожала всего на 1 цент с начала торгов. Сырье торгуется на уровне 85,04 доллара за баррель.

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Тогда как нефть West Texas Intermediate выросла в цене на 9 центов или 0,1%. Американское сырье торгуется на уровне 82,30 доллара за баррель, пишет издание Reuters.

Предыдущую неделю оба бренда нефти завершили с отрицательными показателями. Хотя предыдущие четыре недели Brent и WTI росли в цене.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 85,12 доллара за баррель (+ 0,11%)

Контракты WTI торгуются по цене 82,39 доллара за баррель (+0,22%).

Какие факторы влияют на рынок нефти

Нефти удалось сохранить свои позиции на рынке, поскольку снижается давление со стороны сильного доллара США. В то же время беспокойство относительно спроса в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире, нивелировали поддержку со стороны политической неопределенности в США и на Ближнем Востоке.