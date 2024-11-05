Выборы в США: что происходит с ценами на нефть

Рынок нефти демонстрирует достаточно стабильную динамику в день президентских выборов в США. Однако стоимость эталонных брендов нефти все-таки изменилась.

Мировой рынок нефти

Во вторник, 5 ноября 2024, бренды нефти Brent и WTI торгуются в узком диапазоне в день президентских выборов в США, где главными претендентами являются Камала Харрис и Дональд Трамп. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Актуально Опережает США, Россию и Саудовскую Аравию: какая страна имеет наибольшие запасы нефти

Напомним, что на предыдущей торговой сессии нефть подорожала более чем на 2%, поскольку ОПЕК+ отложила планы по увеличению объемов добычи в декабре.

Особиста фінансова стабільність неможлива без джерела регулярного доходу чи надійного роботодавця. Саме таким є український Райффайзен Банк. Згідно з рейтингом Forbes, банк входить в топ-25 найкращих роботодавців для ветеранів. До того ж тут завжди відкриті різноманітні вакансії. Знайти ідеальну для себе можна за посиланням.

Цены на нефть на сегодня

Нефть Brent упала в цене на 3 цента или на 0,04%. Сырье торгуется на уровне 75,05 доллара за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 4 цента или на 0,06%. Этот бренд нефти торгуется на уровне 71,43 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: