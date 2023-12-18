Goldman Sachs изменил прогноз по ценам на нефть в 2024 году: все из-за США

Один из самых мощных инвестиционных банков США изменил свой прогноз по ценам на нефть в 2024 году. Речь идет о Goldman Sachs. Чего ждут эксперты от рынка нефти в следующем году – читайте дальше.

Теперь в банке Goldman Sachs, управляющий активами более чем на 2 триллиона долларов, ожидают, что нефть будет колебаться на низших ценовых уровнях в 2024 году.

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Что будет с ценами на нефть в 2024 году

Эксперты из Goldman Sachs полагают, что стоимость нефти Brent будет колебаться в диапазоне от 70 до 90 долларов за баррель. Специалисты снизили свои ожидания по ценам на черное золото на 10 долларов за баррель.

Также указывается, что мощное производство в США будет способствовать смягчению любого потенциала роста цен на нефть. Аналитики ожидают, что в четвертом квартале 2024 года объемы добывания сырой нефти в США достигнет 11,4 миллиона баррелей в сутки.

Инвестиционный банк прогнозирует, что в июне 2024 года марка нефти Brent достигнет пикового значения на уровне 85 долларов за баррель. В то время как средний ценовой показатель для нефти в 2024 – 2025 годах ожидается на уровне 80 – 81 доллар за баррель. В предварительном прогнозе указывали цену в 92 доллара за баррель.

В то же время, следует учитывать, что на рынок нефти влияет и ряд других факторов, которые будут ограничивать риски снижения цен на сырье:

Решение ОПЕК+ о добровольном сокращении объемов добычи нефти;

Восстановление экономики Китая;

Умеренный риск рецессии.

На момент создания этого материала, нефть Brent торгуется на уровне 77 долларов за баррель, по данным Bloomberg. Сырье подешевело примерно на 20% от многомесячных максимумов, зафиксированных на рынке в сентябре. Стоимость нефти West Texas Intermediate сейчас колеблется на уровне 72 долларов за баррель.