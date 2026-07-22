Трамп держит мировой рынок в напряжении: что происходит с ценой на медь

Медь несколько подешевела после того, что накануне почти достигла максимального уровня с начала июня. Инвесторы ожидают решения Белого дома о возможном введении пошлин на импорт металла.

Что с ценами на медь

В ходе торгов в среду медь на Лондонской бирже металлов (LME) подешевела на 0,4% – до 13 825,5 доллара за тонну, пишет Bloomberg.

На предыдущей сессии днем ранее она достигла почти 14 тысяч долларов за тонну.

Аналитики объясняют колебания тем, что предложение меди не успевает за ростом спроса, прежде всего в Китае.

В то же время оптимизм инвесторов сдерживают и другие факторы:

усиление боевых действий на Ближнем Востоке;

а также неопределенность относительно того, что решит президент Дональд Трамп по поводу тарифов на медь.

Какое решение ждет рынок

В прошлом году Министерство торговли США предложило поэтапно ввести пошлины на импорт рафинированной меди. Ставка должна была достичь 15% с января 2027 года.

Предполагалось, что ведомство передаст Трампу новые рекомендации по тарифам до конца июня этого года. Однако Вашингтон пока так и не объявил о введении новых пошлин.

В китайской брокерской компании Jinrui Futures Co. отметили, что именно это решение США станет ключевым событием для рынка в ближайшее время. Ведь уже одно только ожидание пошлин вызвало масштабный приток меди в США и усугубило дефицит на мировом рынке.

Несмотря на неопределенность, ряд рыночных индикаторов свидетельствует о сохранении напряженной ситуации. Премии на импорт меди в Китай выросли до 115 долларов за тонну – самого высокого уровня с 2023 года – из-за перебоев с поставками лома,

– отмечает издание.

Если Трамп поддержит предыдущий план, трейдеры, вероятно, будут еще активнее ввозить медь в США до вступления пошлин в силу. Это может еще больше усугубить дефицит металла на мировом рынке.

Таким образом, медь дорожает благодаря высокому спросу и дефициту предложения, но дальнейшее движение цен будет во многом зависеть от торговой политики США и геополитической ситуации.

Например, в апреле медь сразу отреагировала на заявления Трампа о возможном окончании войны в Иране. Тогда металл подорожал более чем на 1%.