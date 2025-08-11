Цены на литий и акции компаний, связанных с его добычей, резко выросли после того, как крупнейший мировой производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL) остановил работу на крупном руднике в Китае.

Какие цены на литий?

В понедельник, 11 августа, Самый активный фьючерс на карбонат лития подорожал на 8% (дневной лимит) и закрылся на уровне 81 тысячи юаней (примерно 11 280 долларов) за тонну против 75 тысяч юаней (примерно 10 445 долларов) в пятницу, 8 августа, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Спотовые цены на карбонат лития в Китае выросли на 3% – до 75 500 юаней (примерно 10 515 долларов) за тонну – максимум с февраля.

На платформе Liyang Zhonglianjin, популярном ориентире для инвесторов, ноябрьские поставки подорожали до 85 500 юаней (примерно 11 905 долларов) за тонну.

Примечательно! После того как CATL подтвердила закрытие рудника в провинции Цзянси, акции Tianqi Lithium, подорожали на 19%, Ganfeng Lithium Group – на 21%. Рост показали и австралийские горнодобывающие компании.

Почему CATL закрыла шахту?

Судьба рудника CATL в литиевом центре Китая – городе Ичунь – несколько недель была в центре внимания на фоне сообщений, что власти могут не продлить его лицензию. На это предприятие приходится около 6% мировой добычи лития, еще примерно 5% дают другие рудники региона.

Я думаю, это означает, что в ближайшее время литий имеет большой потенциал роста цены,

– заявил соруководитель отдела исследований акций Китая в Macquarie Capital Мэтти Чжао.

Сектор добычи лития в последние годы столкнулся с избытком предложения, что усугубилось снижением спроса на электромобили. CATL подтвердила, что утром в понедельник приостановила работу шахты Цзяньсяво, заявив, что добивается продления просроченной лицензии.

Мы не ожидаем, что закрытие рудника в Цзянси существенно повлияет на производство аккумуляторов в CATL. Риски связаны скорее с тем, сможет ли вся цепочка поставок лития столкнуться с сокращением мощностей, и будут ли эти меры координироваться правительством,

– отметил аналитик Macquarie Capital Юджин Сяо.

Сейчас инвесторы пытаются определить отрасли, которые могут выиграть от борьбы властей с дефляцией и избыточными мощностями. Речь идет, в частности, об электронной коммерции, электромобилях и металлургии.

Интересно! Добыча на шахте CATL будет остановлена минимум на три месяца. Акции CATL в Гонконге прибавили 2,8%.

Аналитики Citigroup считают, что закрытие рудника в Ичуни может быть частью правительственной политики. Это позволит Китаю в долгосрочной перспективе пересмотреть цены на стратегический ресурс и обеспечить контроль над добычей лития.

Пока ситуация с CATL не меняет общий избыток предложения на рынке Но если перебои в добыче коснутся и других рудников после 30 сентября, цены на литий могут вырасти еще сильнее,

– заявил аналитик China Futures Чжан Вэйсинь.

Сейчас трейдеры и отраслевые компании следят за возможными новыми ограничениями добычи в Ичуне. После проверки, которая выявила нарушения в процедуре регистрации и выдачи разрешений, местные власти требуют от восьми горнодобывающих предприятий предоставить отчеты о запасах до конца сентября.