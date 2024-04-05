Может возникнуть дефицит: почему цены на кофе взлетели до максимума за 16 лет

В мире стремительно растут цены на кофе. В центре внимания урожай робусты. В то же время на мировых рынках прогнозируют дефицит кофейных зерен.

Выделяют сразу несколько причин, которые способствуют росту цен на кофе. Они связаны с Вьетнамом и Бразилией.

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Цены на кофе взлетели до максимума за 16 лет

На Лондонской бирже майские фьючерсы на кофе подорожали на 4,8% до 3838 долларов. Это пиковая цена с 2008 года. Речь идет о сорте кофе робуста.

Цены толкают вверх опасения относительно плохого урожая во Вьетнаме. Важно добавить, что эта страна является ключевым экспортером робусты в мире. Дело в том, что в стране жара осушает оросительные каналы, которые есть на плантациях.

В случае плохого урожая во Вьетнаме на рынках может возникнуть дефицит кофейных зерен. Согласно данным от Nescafе, на Вьетнам приходится 40% от мирового производства робусты.

Кроме того, на фоне выше упомянутых событий, дорожает и кофе сорта арабика премиум-класса. В частности, на торгах в Нью-Йорке фьючерсы на арабику прибавили в цене 3%, пересекая отметку в 2 доллара за фунт впервые с декабря 2023 года.

С другой стороны брокеры сообщают о росте спроса на зерна арабики низкого качества в Бразилии, которая тоже играет важную роль на рынке кофе. Их могут использоваться как замена робусты в смесях. Выделяют еще несколько моментов:

В это время года доступность к бразильской арабики ниже, ведь новый урожай начнется только в мае;

При этом заявляют, что перспективы будущего урожая арабики в Бразилии благоприятные.

Также росту цен способствуют низкие запасы кофейных зерен на складах, поскольку, которые обжаривают кофе, уменьшали объемы закупки. Они делали ставку на снижение цены.

Напомним, что текущее ралли контрактов на какао уже назвали историческим, ведь их стоимость с начала года выросла вдвое. Последствия роста фьючерсов на рынке могут повлиять на цены на шоколад.