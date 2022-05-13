Цены на газ в Европе выросли из-за прерванных поставок из России

Транзит газа из России через Украину рухнул в условиях войны. В результате цены на природный газ в Европе подскочили.

Беспокойство добавило то, что Россия точечно налагает санкции, чтобы шантажировать Европу газом.

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Газ дорожает

Голландский газ, европейский эталон, вырос в четверг на 22% и установился на уровне 106,701 евро за мегаватт-час.

и установился на уровне 106,701 евро за мегаватт-час. Британский эквивалент вырос на 26% .

Почему растет цена

Украина приостановила транспортировку газа через ГИС "Сохрановка" и компрессорную станцию (КС) "Новопсков", поскольку они расположены на оккупированных территориях. Через нее осуществлялась треть транзита через Украину – до 32,6 миллионов кубометров газа в сутки.

Украина заверила, что будет выполнять свои транзитные обязательства перед Европой в полном объеме. Пока что будут поставлять больше газа через станцию "Суджа", которая полностью контролируется Украиной.

Потеря поставок в Сохрановку не драматична, но она дает сигнал о том, что может произойти. Это не кричит о кризисе, но это тревожный звонок по поводу того, что будет. Вероятно, мы можем увидеть больше перебоев в поставках в будущем,

– отмечают аналитики SEB.



Транзит газа через Украину / Фото Bloomberg

Не помогает ситуации и то, что Россия пытается шантажировать Европу. В среду страна-агрессор ввела санкции против владельца польской части газопровода Ямал-Европа. Теперь транзит по этому газопроводу не будет .

Россия также ввела санкции и остановила продажи компании Gazprom Germania GmbH и ее подразделениям, которые находятся под контролем немецкого энергетического регулятора.

Но в Германии спокойно отреагировали на подобные шаги России. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что сокращения составляют всего 3% импорта страны и с этим без проблем справятся.

Россия отключает некоторые страны

Напомним, что Россия требует, чтобы она платила за газ в рублях. И, к сожалению, уже 4 европейские компании это сделали, 20 компаний открыли рублевые счета, а еще 14 компаний – в процессе.

Польшу и Болгарию, отказавшихся платить в рублях, Россия отключила от газа. Финляндия тоже готовится к возможному отключению от российского газа, но по другим причинам – из-за подготовки к вступлению в НАТО.

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