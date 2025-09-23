Европейские газовые трейдеры ожидают весомого роста цен следующим летом. Стоит ожидать и увеличения поставок в этот период.

Как может вырасти стоимость газа в Европе?

Понедельничный торг опционами предусматривал рост цен на газ в Европе до 50 евро летом 2026 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Обратите внимание! Противоположная ставка показывает, что рост может достичь 60%, по сравнению с текущими уровнями. А они, в течение последних недель, находятся на уровне 32 евро за мегаватт-час.

Больше проектов по сжиженному природному газу планируется запустить в 2026 и 2027 годах, это усиливает растущий консенсус среди трейдеров о том, что цены упадут, поскольку рынок постепенно переходит от ограниченного к избыточному,

– отмечает издание.

Волатильность цен на европейский природный газ ощутимо снизилась. Сейчас она находится на уровне, который последний раз был во время энергетического кризиса 2022 года.

Как считают аналитики, на европейский газовый рынок ждет много моментов неопределенности в ближайшие месяцы. В частности, они будут иметь влияние на процесс накопления запасов.

Заметьте! Ощутимое влияние на энергетический рынок имеют и санкции против России.

Что известно о санкциях против энергоносителей из России?