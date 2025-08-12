Цены на железную руду растут второй день подряд. Причиной называют возможные ограничения на производство стали со стороны властей Китая для снижения уровня загрязнения воздуха во время военного парада в Пекине.

Какие цены на металлы и железную руду?

Во вторник, 12 августа, фьючерсы на железную руду выросли на 1,4% и торгуются около 105 долларов за тонну. Фьючерсы на медь выросли на 1%, до 104,55 доллара за тонну, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Крупнейший в мире медный рудник остановил производство: цены на металлы взлетели

Почему растут цены на металлургическую продукцию?

Подорожание металлургической продукции связано с сообщениями о том, что сталелитейным предприятиям Китая предписано снизить объемы выпуска, чтобы обеспечить более благоприятные погодные условия до 3 сентября. Аналогичные распоряжения о приостановке работы получили и некоторые производители коксующегося угля.

Что произойдет 3 января в Китае?

В этот день в КНР пройдет парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны. Власти Китая традиционно ограничивают работу наиболее "грязных" производств во время подобных мероприятий.

Сталелитейная отрасль КНР остается крайне уязвимой к государственному регулированию производства, ввиду решимости Пекина сократить избыточные мощности.

Некоторые металлургические предприятия сейчас наращивают запасы в ожидании сокращений, чтобы избежать дефицита к концу месяца. Избыток предложения на рынке черных металлов может привести к снижению цен, если уровень запасов останется высоким,

– отметил аналитик компании Henan Zhonggangwang Technology Group Пань Да.

В краткосрочной перспективе сокращение выпуска стали обычно приводит к росту цен и прибыльности, что, свою очередь, повышает стоимость сырья – железной руды и коксующегося угля.