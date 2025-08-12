Стоимость железной руды резко выросла: что происходит с ценами
- Цены на железную руду растут из-за возможных ограничений на производство стали в Китае для снижения загрязнения воздуха перед военным парадом.
- Фьючерсы на железную руду и медь выросли, соответственно, на 1,4% и 1%.
Цены на железную руду растут второй день подряд. Причиной называют возможные ограничения на производство стали со стороны властей Китая для снижения уровня загрязнения воздуха во время военного парада в Пекине.
Какие цены на металлы и железную руду?
Во вторник, 12 августа, фьючерсы на железную руду выросли на 1,4% и торгуются около 105 долларов за тонну. Фьючерсы на медь выросли на 1%, до 104,55 доллара за тонну, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Почему растут цены на металлургическую продукцию?
Подорожание металлургической продукции связано с сообщениями о том, что сталелитейным предприятиям Китая предписано снизить объемы выпуска, чтобы обеспечить более благоприятные погодные условия до 3 сентября. Аналогичные распоряжения о приостановке работы получили и некоторые производители коксующегося угля.
Что произойдет 3 января в Китае?
В этот день в КНР пройдет парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны. Власти Китая традиционно ограничивают работу наиболее "грязных" производств во время подобных мероприятий.
Сталелитейная отрасль КНР остается крайне уязвимой к государственному регулированию производства, ввиду решимости Пекина сократить избыточные мощности.
Некоторые металлургические предприятия сейчас наращивают запасы в ожидании сокращений, чтобы избежать дефицита к концу месяца. Избыток предложения на рынке черных металлов может привести к снижению цен, если уровень запасов останется высоким,
– отметил аналитик компании Henan Zhonggangwang Technology Group Пань Да.
В краткосрочной перспективе сокращение выпуска стали обычно приводит к росту цен и прибыльности, что, свою очередь, повышает стоимость сырья – железной руды и коксующегося угля.