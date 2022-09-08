Энергетический кризис и газовый шантаж россии: Илон Маск предложил выход для Европы

В 2022 году ситуация на энергетическом рынке очень непростая. В частности, нефть и газ лидер России использует нефть и газ для шантажа Европы. Из-за этого возникла угроза энергетического кризиса.

Главная цель россии – смягчение санкций Запада по технологиям и финансовому сектору. Напомним, что в марте Евросоюз заявил о намерении сократить импорт газа от агрессора на две трети в год.

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Газовый шантаж Европы

Эксперты отмечают, что путин использует энергоносители как оружие, чтобы ослабить поддержку Украины со стороны Европы. Дело в том, что энергетический кризис может спровоцировать спираль экономического спада и социальной напряженности в регионе. Кроме того, в мире все чаще говорят о потенциальной рецессии на глобальном уровне.

Рецессия – это фаза цикла экономики, в рамках которой фиксируют общее снижение экономической активности. Обычно рецессии встречаются при общем снижении издержек.

С приближением нового отопительного сезона удастся реально измерить влияние российской угрозы, ведь многие европейские страны, к сожалению, зависят от поставок газа от агрессора. В частности, Германия, являющаяся одной из самых мощных экономик блока.

Глава немецкой компании Uniper считает, что цены на сырье могу вырасти еще больше. Интересно, что с начала года этот показатель пошел вверх на 300%. По его словам, хуже всего впереди. Добавляют, что ряд стран активно ищет пути накопления сырья. до того как начнутся холода. Среди них:

Франция,

Германия,

Италия.

Отметим, что ранее глава Европейской комиссии сообщила, что газовые хранилища ЕС уже заполнены на 80%. По состоянию на вечер 8 сентября стоимость природного газа в Европе колеблется на уровне 220,54 евро за мегаватт-час, по данным TradingEconomics.

Предложение Илона Маска

Американский миллиардер, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск не только тщательно следит за развитием глобальной геополитической ситуации, но он предложил один из вариантов для Европы в контексте уменьшения зависимости от российских газа и нефти.

Бизнесмен, который на сегодняшний день является самым богатым человеком мира, считает, что наиболее реалистичный сценарий для достижения этой цели – увеличение объемов производства ядерной энергии. К моменту создания этого материала, Forbes оценивает капитал Маска в 262 миллиарда долларов.

Это безумно с точки зрения национальной безопасности и вредно для окружающей среды закрывать их,

– подчеркнул миллиардер.

Интересно, что ядерная энергетика также является одним из 10 пунктов плана от Международного энергетического агентства, который предложили Европейскому Союзу. уменьшение зависимости от российского сырья более чем на треть, одновременно поддерживая Европейское зеленое соглашение.