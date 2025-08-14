Ценообразование на металлолом в Украине зависит от ряда экономических условий и постоянно колеблется. В последнее время стоимость как черного, так и цветного металлолома растет.

Что происходит в металлургическом секторе Украины?

За январь-июль 2025 года металлургические предприятия Украины произвели 3,62 миллиона тонн товарного металлопроката. Это на 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, пишет 24 Канал со ссылкой на "Укрметаллургпром".

Смотрите также Стоимость железной руды резко выросла: что происходит с ценами

За тот же период выплавка чугуна увеличилась на 6,7% год и составила 4,36 миллиона тонн, тогда как производство стали сократилось на 7% – до 4,27 миллиона тонн. В июле выпуск проката снизился на 2% по сравнению с июнем и на 6,2% по сравнению с июлем прошлого года – до 552 тысяч тонн.

Важно! Согласно прогнозам аналитиков 2025 год будет тяжелым для металлургической промышленности, поскольку мировой рынок стали переживает кризисный период.

Выплавка чугуна за месяц выросла на 11,4% в годовом выражении и на 4,6% в месячном, достигнув 692,1 тысячи тонн. При этом производство стали упало на 18,1% по сравнению с июлем 2024 года и на 6,6% по сравнению с июнем 2025 года – до 580,5 тысяч тонн, что стало минимальным показателем с марта.

Сколько стоит металлолом черных и цветных металлов в Украине в августе?

Стоимость металлолома в Украине зависит от ряда факторов, частности:

типа металла (черный или цветной);

качества и чистоты сырья;

размера и формы фрагментов;

объемов поставок (крупные партии часто стоят больше).

Сейчас наблюдается тенденция к росту цен на металлолом. Для точного расчета стоит обращаться в конкретные приемные пункты.

Средние цены на лом в Украине: