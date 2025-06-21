ЕС не будет снижать потолок цен на российскую нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Почему идею снижения предела для нефти из России отвергли

Так, ЕС планировал установить верхний предел для российской нефти на уровне в 45 долларов за баррель. Однако чиновники решили отказаться от идеи из-за опасений, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть.

Сообщается, что предложение, которое предусматривало бы снижение максимальной цены на нефть для Москвы с 60 долларов за баррель до 45 долларов, должны были обсудить в понедельник, 23 июня, в Брюсселе.

Однако двое дипломатов подтвердили, что обострение между Израилем и Ираном означает, что план больше не работает.

На встрече G7 на этой неделе все страны согласились, что они предпочли бы не принимать решение сейчас. Цены были достаточно близки к лимиту; но сейчас цены то растут, то падают, ситуация на данный момент слишком нестабильна,

– указал один дипломат на условиях анонимности.

Потенциально, снижение потолка на российскую нефть до 45 долларов привело бы к потере миллиардов долларов доходов Россией. Хотя эксперты считают, что без согласия США это было бы неэффективным.