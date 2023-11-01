Центробанки установили исторический рекорд благодаря золоту: лидером стал Китай

С начала 2023 года мировые центробанки приобрели рекордное количество золота для своих резервов. Лидером в этом процессе стал Китай. О чем это может свидетельствовать – далее в тексте.

Центробанки активно покупают золото

В целом с начала текущего года центральные банки приобрели 800 тонн золота, что на 14% больше, чем годом ранее. Это рекордный показатель за период с января по сентябрь с начала такой статистики. Речь идет о 2000 году. В то время как за третий квартал мировые регуляторы приобрели 337 тонн драгоценного металла, что явилось третьим рекордным показателем за всю историю подсчетов.

Достойно внимания Советы о первых шагах в мире финансов от инвесторов, самостоятельно преуспевших

Значительную долю золота выкупил Китай, ставший лидером этого тренда. С начала года вторая экономика мира купила 181 тонну драгоценного металла, а за третий квартал китайский регулятор увеличил свои золотые резервы на 78 тонн. Народный банк Китая на сегодняшний день владеет 2192 тоннами золота.

Дальше идет Польша, которая приобрела с начала года 105 тонн металла. Всемирный совет по золоту ожидает, что эта тенденция будет присутствовать на рынке и в течение 4 квартала. Более того, эксперты даже ожидают, что годовые итоги могут превзойти общие объемы покупки золота за 2022 год, достигшие пикового значения за 55 лет.

Почему центробанки активно покупают золото

Прежде всего, стоит отметить, что золото называют активом-убежищем, сохраняющим свою стоимость в долгосрочной перспективе. Поэтому инвесторы выбирают драгоценный металл в период неопределенности и нестабильности в мире. Например, можно упомянуть о рецессии или войнах. Таким образом, они направлены на защиту своих активов от инфляции или обесценивания валюты.

В частности, Китай заинтересован в золоте из-за внутренней турбулентности, ведь юань, сектор недвижимости и фондовый рынок страдают от замедления экономики. Кроме того, фиксируют рекордный отток капитала из страны.

Еще один фактор, который играет немаловажную роль, – дедолларизация. Центральные банки, благодаря золоту, пытаются диверсифицировать свои резервы от доллара США. Параллельно некоторые страны пытаются отказаться от американской валюты в международных расчетах, пишет Business Insider.