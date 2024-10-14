Золоту прогнозируют новый прорыв на рынке, а серебро отошло от важного показателя

За последнюю неделю самые популярные металлы в мире демонстрировали абсолютную разную динамику на рынке. Кроме того, известно, что ожидают на рынке до конца года.

Как изменилась цена золота, серебра и меди за неделю

Золото завершило очередную неделю на рынке с ценой на уровне 2656,99 доллара за унцию. Всего с начала года драгоценный металл подорожал более чем на 28%. Последний раз исторический максимум золото фиксировало в сентябре, достигнув 2685,49 доллара за унцию, информирует Trading Economics.

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Ожидают, что до конца квартала золото будет торговаться на уровне 2679,92 доллара за унцию. Тогда как в годовом расчете прогнозируют, что стоимость золота вырастет до 2775,81 доллара за унцию.

Серебро завершило с ценой на уровне 31,55 доллара за унцию, согласно данным Markets Insider. Однако стоит напомнить, что всего несколько недель назад стоимость металла взлетела до пикового уровня за 12 лет.

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В последние два дня недели медь дорожала на фоне новостей об экономических стимулах в Китае, который является крупнейшим потребителем металла. В частности, в пятницу, металл вырос в цене до 4,4 доллара за фунт (0,45 килограмма). В то же время тонна меди на конец недели стоила 9791,50 доллара, сообщает LME.

Как изменилась стоимость металлов за 5 дней, согласно данным MarketWatch