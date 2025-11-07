Опять растет: как изменилась цена золота в ноябре
- Спотовая цена на золото выросла на 0,6% до 3 999,89 доллара за унцию из-за ситуации в США и ожидания снижения ставок ФРС.
- Рекорд цены на золото был установлен 20 октября, когда она достигла 4 381,21 доллара за унцию.
Стоимость золота несколько выросла. Цена этого металла выросла, в частности, на фоне опасений относительно ситуации в США.
Почему золото дорожает?
Спотовая цена на золото выросла на 0,6%. Этот металл подорожал до 3 999,89 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Читайте также Удар по Орбану: единственная нефтяная компания Венгрии нашла замену российской нефти
Также цены на золото были откорректированы под влиянием:
- ожидания вероятного снижения ставок ФРС (сейчас это возможным считают 67%);
- активности Центробанков;
- шатдауна в США (чем дольше длится нестабильность, тем больше спрос на безопасные активы);
- изменений на американском рынке труда.
Экономика США сократила рабочие места в октябре на фоне потерь в государственном секторе и розничной торговле, тогда как меры по сокращению расходов и внедрение искусственного интеллекта предприятиями привели к всплеску объявленных увольнений,
– отмечает издание.
Важно! Рекорд цены на золото был установлен 20 октября, сообщает Reuters. Тогда цена этого металла была – 4 381,21 доллара за унцию.
Как изменилась цена на другие драгоценные металлы?
Спотовая стоимость серебра выросла. Она увеличилась на 1,2% и теперь составляет – 48,58 доллара за унцию.
Платина также выросла на 0,4% Она достигла – 1 547,45 доллара за унцию.
Палладий вырос в цене на 0,7% Теперь этот металл стоит – 1 384,18 доллара за унцию.