Опять растет: как изменилась цена золота в ноябре

Стоимость золота несколько выросла. Цена этого металла выросла, в частности, на фоне опасений относительно ситуации в США.

Почему золото дорожает?

Спотовая цена на золото выросла на 0,6%. Этот металл подорожал до 3 999,89 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Также цены на золото были откорректированы под влиянием:

ожидания вероятного снижения ставок ФРС (сейчас это возможным считают 67%);

активности Центробанков;

шатдауна в США (чем дольше длится нестабильность, тем больше спрос на безопасные активы);

изменений на американском рынке труда.

Экономика США сократила рабочие места в октябре на фоне потерь в государственном секторе и розничной торговле, тогда как меры по сокращению расходов и внедрение искусственного интеллекта предприятиями привели к всплеску объявленных увольнений,

– отмечает издание.

Важно! Рекорд цены на золото был установлен 20 октября, сообщает Reuters. Тогда цена этого металла была – 4 381,21 доллара за унцию.

Как изменилась цена на другие драгоценные металлы?