9 октября, 08:03
Почему медицинское золото такое дешевое

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Медицинское золото - это высококачественная бижутерия с позолотой, которая выглядит как настоящее золото, но не является драгоценным металлом.
  • Этот материал стойкий, дешевый, практичный, гипоаллергенный и подходит для людей с чувствительной кожей.

Медицинское золото это не драгоценный металл. Такой материал только покрыт позолотой. То есть он не несет никакой ценности, хотя и выглядит как настоящее золото.

Какие есть преимущества медицинского золота?

Фактически, медицинское золото это высококачественная бижутерия, которая не потеряет свой внешний вид и после длительного ношения. Ведь она очень долговечна, пишет 24 Канал.

Обратите внимание! Обычно основой для медицинского золота является нержавеющая сталь.

Также среди преимуществ этого материала стоит выделить:

  • стойкость;
  • низкую цену;
  • практичность.

Медицинское золото также подходит людям, которые имеют высокую чувствительность кожи. Не стоит забывать и то, что этот материал гипоаллергенный.

Имеет ли медицинское золото пробу?

Медицинское золото не является драгоценным металлом. Именно поэтому оно и не имеет пробы. Драгоценные камни обычно не "вставляют" в медицинское золото.

Что нужно знать о золоте сейчас?

  • 8 октября стоимость золота превысила 4 000 долларов за унцию. Это абсолютный рекорд. Максимально за сессию такой металл достигал – 4 032,46 доллара за унцию. Всего за год золото подорожало на более чем 53%, сообщает Reuters.

  • Такое подорожание золота повлияло и на закупочные цены НБУ. 8 числа банковский металл за грамм достиг – 5 217,13 гривны.

  • Цвет ювелирного золота может "подсказать" состав сплава изделия. Например, красноватый оттенок дает медь. А вот "осветляет" сплав серебро.