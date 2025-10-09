Медицинское золото это не драгоценный металл. Такой материал только покрыт позолотой. То есть он не несет никакой ценности, хотя и выглядит как настоящее золото.

Какие есть преимущества медицинского золота?

Фактически, медицинское золото это высококачественная бижутерия, которая не потеряет свой внешний вид и после длительного ношения. Ведь она очень долговечна, пишет 24 Канал.

Обратите внимание! Обычно основой для медицинского золота является нержавеющая сталь.

Также среди преимуществ этого материала стоит выделить:

стойкость;

низкую цену;

практичность.

Медицинское золото также подходит людям, которые имеют высокую чувствительность кожи. Не стоит забывать и то, что этот материал гипоаллергенный.

Имеет ли медицинское золото пробу? Медицинское золото не является драгоценным металлом. Именно поэтому оно и не имеет пробы. Драгоценные камни обычно не "вставляют" в медицинское золото.

Что нужно знать о золоте сейчас?