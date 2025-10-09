Почему медицинское золото такое дешевое
- Медицинское золото - это высококачественная бижутерия с позолотой, которая выглядит как настоящее золото, но не является драгоценным металлом.
- Этот материал стойкий, дешевый, практичный, гипоаллергенный и подходит для людей с чувствительной кожей.
Медицинское золото это не драгоценный металл. Такой материал только покрыт позолотой. То есть он не несет никакой ценности, хотя и выглядит как настоящее золото.
Какие есть преимущества медицинского золота?
Фактически, медицинское золото это высококачественная бижутерия, которая не потеряет свой внешний вид и после длительного ношения. Ведь она очень долговечна, пишет 24 Канал.
Обратите внимание! Обычно основой для медицинского золота является нержавеющая сталь.
Также среди преимуществ этого материала стоит выделить:
- стойкость;
- низкую цену;
- практичность.
Медицинское золото также подходит людям, которые имеют высокую чувствительность кожи. Не стоит забывать и то, что этот материал гипоаллергенный.
Имеет ли медицинское золото пробу?
Медицинское золото не является драгоценным металлом. Именно поэтому оно и не имеет пробы. Драгоценные камни обычно не "вставляют" в медицинское золото.
Что нужно знать о золоте сейчас?
8 октября стоимость золота превысила 4 000 долларов за унцию. Это абсолютный рекорд. Максимально за сессию такой металл достигал – 4 032,46 доллара за унцию. Всего за год золото подорожало на более чем 53%, сообщает Reuters.
Такое подорожание золота повлияло и на закупочные цены НБУ. 8 числа банковский металл за грамм достиг – 5 217,13 гривны.
Цвет ювелирного золота может "подсказать" состав сплава изделия. Например, красноватый оттенок дает медь. А вот "осветляет" сплав серебро.