Некоторые драгоценные металлы продолжают дорожать. Речь идет, в частности, о золоте и серебре.

Как выросли цены на золото в НБУ?

НБУ устанавливает закупочные цены на золото с учетом изменения тенденций в мире, сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.

По состоянию на 6 октября, стоимость золота, в зависимости от состояния такова:

банковское золото, то есть металл наивысшей пробы стоит – 5 069,33 гривны за грамм;

если этот металл требует доведения его признанными производителями до стандартов качества – 5 054,12 гривны за грамм;

а вот золото, что не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 018,64 гривны за грамм.

Как изменились цены на серебро?

Нацбанк откорректировал закупочные цены и на серебро:

этот банковский металл высшей пробы за грамм теперь стоит – 62,39 гривны.

серебро, которое не соответствует требованиям, относительно качества банковских металлов, стоит меньше – 59,27 гривны за грамм.

Что происходит со стоимостью банковских металлов?

6 октября стоимость золота достигла рекордного значения. Она пересекла отметку 3 900 долларов. Максимальная стоимость этого металла за сессию составила – 3 944,63 доллара за унцию.

Кроме золота, дорожают и другие металлы. В частности, как сообщает Reuters, сегодня спотовая цена на серебро выросла на 1%, достигнув 48,46 доллара за унцию.

Обратите внимание! С начала года золото подорожало почти на 50%.