Трамп изменил планы по пошлинам для ЕС: как отреагировали цены на золото

Цены на золото отреагировали на новые заявления Трампа о пошлинах на товары из ЕС. Более того, он принял важное решение относительно торговых переговоров с блоком.

Цена золота на сегодня

Президент США Дональд Трамп решил не вводить пошлины на уровне 50% на товары из Европейского Союза. Он установил новый крайний срок для торговых переговоров с блоком. Рынок золото уже отреагировал на решение Трампа, пишет 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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Цены на золото немного снизились в ходе азиатских торгов. На спотовом рынке цена драгоценного металла упала на 0,2% до 3349,45 доллара за унцию. Тогда как фьючерсы на золото упали в цене на 0,5% до 3376,91 доллара за унцию.

Напомним, что на фоне угроз Трампа о новых пошлинах для ЕС драгоценный металл дорожал на минувшей неделе. Однако падение цен на золото было ограниченным, что связано с такими факторами влияния:

Слабые позиции доллара на рынке;

Распродажа американских облигаций, ведь рынки обеспокоены перспективами "финансового" здоровья США и увеличение государственного долга.

К теме! На прошлой неделе Палата представителей США поддержала бюджетный законопроект, который поддерживал Трамп. Этот проект может увеличить дефицит государственного бюджета на примерно 3 триллиона долларов за следующие 10 лет

На настроения на рынке также повлияло заявление о том, что тарифный шок, вероятнее всего, спровоцирует стагфляцию. На фоне этого спрос на активи-гавани остается на высоком уровне.

Что такое стагфляция Это медленный рост экономики, который происходит одновременно с ростом инфляции. Это кризисное состояние экономики.

На момент создания этого материала, цена золота на спотовом рынке колеблется на уровне 3332,12 доллара за унцию, по данным Всемирного совета по золоту. Тогда как контракты на драгоценный металл стоят 3320,80 доллара за унцию, информирует портал MarketWatch. Несмотря на это золото с начала года выросло в цене почти на 27%.