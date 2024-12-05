Цена нефти Urals

В четверг, 5 декабря, самый известный сорт российской нефти – Urals – фиксирует потери на рынке. Падение нефти в цене не является критическим. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Oil Price.

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На момент создания этого материала, нефть Urals торгуется с ценой на уровне 67,61 доллара за баррель. Сырье подешевело на 0,82%. Для сравнения, эталонные бренды нефти сейчас торгуются на таких уровнях, согласно данным Bloomberg:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 72,43 доллара за баррель (+ 0,17%);

Контракты WTI торгуются на уровне 68,61 доллара за баррель (+0,10%).

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Согласно данным портала Statista, максимальная цена нефти Urals за период за период с января 2007 до января 2024 года – это 127,7 доллара за баррель. Стоит добавить, что речь идет о средней цене за баррель нефти за месяц.

Российская марка нефти достигла пикового уровня в июне 2008 года. К концу того же года сырье обвалилось до 40 долларов за баррель. Напомним, что тогда в мире начался глобальный экономический кризис.