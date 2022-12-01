Нефть вернулась к росту: при чем здесь доллар США и Китай
1 декабря 2022 , 00:01Читати новину українською
На рынке нефти снова зафиксировали существенный рост цен. Выделяют три основных фактора воздействия. Больше об этом – читайте в материале 24 канала.
Последние изменения на рынке нефти
В среду, 30 ноября, нефть Brent заканчивает торги с ценой на уровне 85,34 доллара, согласно данным Finance! Yahoo. С начала сессии котировки подорожали на 2,78%.
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Американская нефть, известная под маркой West Texas Intermediate, сейчас стоит 80,53 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье выросло в цене на 2,98%.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 85,43 доллара за баррель;
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 80,53 доллара за баррель.
Ключевые факторы влияния на рынке нефти
Цены на нефть выросли благодаря трем основным факторам. Речь идет о новых сигналах по сокращению объемов предложения, ослаблению доллара США и оптимизму по восстановлению спроса в Китае, пишет Reuters.
Прогнозы экспертов по ценам на нефть
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.
- Если сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.