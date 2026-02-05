Пришлось делать новые скидки: Кремль опустил цену на нефть для еще одной страны

Кремль теперь делает значительные скидки на нефть для Китая. Таким образом продавцы пытаются привлечь покупателей со стороны крупнейшего мирового импортера сырой нефти.

Почему Россия дает Китаю дисконт на нефть?

Россия пытается компенсировать возможные потери, которые возникнут в результате сокращения закупок со стороны Индии, сообщает Reuters.

Аналитики JPMorgan заявили, что, по их базовому сценарию, после заключения торгового соглашения Индия будет импортировать российскую нефть в объеме от 800 000 до 1 миллиона баррелей в день, или 17 – 21% от общего объема импорта сырой нефти,

– указывает издание.

Как показывает статистика, пик закупок российской нефти из Индии пришелся на июнь 2025 года. Тогда объемы составляли – 2 миллиона баррелей в день, сообщает Reuters

Нужно понимать, что, если Индия прекратит закупки, именно Китай будет единственным крупным клиентом России. Сейчас китайские покупатели уже получают выгоду от скидок на российскую нефть. Некоторые из них даже сократили объемы закупок в Иране, чтобы получить более дешевое сырье из России.

Интересно! Скидки на российскую нефть марки Urals, которая экспортируется из стран Балтии – достигают примерно 12 долларов за баррель. И могут увеличиться еще больше.

Трейдеры и аналитики говорят, что Китай, вероятно, достиг лимита импорта российской сырой нефти, если государственные НПЗ будут продолжать простаивать. Импорт российской морской сырой нефти в Китай вырос до рекордных 1,7 миллиона баррелей в день в январе, поскольку Индия сократила импорт до 1,1 миллиона баррелей в день,

– указывает издание.

Почему Индия сокращает закупки российской нефти?