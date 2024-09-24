Нефть дорожает из-за США, Китая и Ближнего Востока: что происходит на рынке

Нефть снова растет в цене на фоне новостей с Ближнего Востока и Китая, которые играют важную роль для этого сектора. Кроме того, погода в США также остается фактором влияния.

Что происходит на рынке нефти

Во время торгов 24 сентября нефть вернулась к росту благодаря сигналам из Китая и Ближнего Востока. В частности, сообщают, что Китай вводит экономические стимулы. При этом следует понимать, что именно Китай является крупнейшим импортером сырья в мире, согласно данным Reuters.

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Параллельно цены на нефть растут из-за опасений относительно Ближнего Востока. Дело в том, что эскалация конфликта в этом регионе может повлиять на поставки нефти. Еще один фактор влияния – ураган в США. Напомним, что американцы производят больше всего черного золота в мире.

Сколько стоит баррель нефти

Нефть Brent выросла в цене на 84 цента или на 1,14%. Сырье торгуется на уровне 74,74 доллара за баррель. В то же время американская нефть WTI подорожала на 92 цента или 1,31% до 71,29 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 74,78 доллара за баррель (+1,19%);

Контракты WTI торгуются по цене 71,35 доллара за баррель (+1,39%).

Предыдущий торговый день нефть завершила со спадом. На ситуацию на рынке влиял фактор беспокойства по поводу спроса, поскольку данные о деловой активности в Еврозоне разочаровали, как и слабая экономика в Китае. В частности, нефть Brent зафиксировала спад на 59 центов до 73,90 доллара за баррель, тогда как нефть WTI потеряла 63 цента до 70,37 доллара за баррель.