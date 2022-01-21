Цена нефти может взлететь до 100 долларов за баррель: почему у Morgan Stanley обновили прогноз

Morgan Stanley можно добавить в список банков, прогнозирующих рост стоимости нефти в 2022 году. Речь идет о цене на уровне 100 долларов за баррель.

В предварительном прогнозе аналитики отмечали, что цена на черное золото вырастет до 90 долларов за баррель.

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Цена нефти может взлететь до 100 долларов за баррель

В Morgan Stanley прогнозируют, что запасы нефти на глобальном уровне к концу текущего года снова уменьшатся после существенного падения в 2021 году. Кроме того, они добавили, что резервные мощности тоже упадут – с 3,4 миллиона баррелей (как сейчас) до 2 миллионов баррелей нефти в день.

В то же время, эксперты ожидают, что поступления инвестиций для увеличения мощностей в нефтяном секторе упадут на 30% к концу этого десятилетия, поскольку "зеленые" инициативы будут привлекать все больше внимания.

Стоимость нефти может возрасти до 100 долларов за баррель / Фото Unsplash

Предварительно аналитики американского банка считали, что после того, как цена нефти приблизится к 90 долларов за баррель, спрос на сырье начнет снижаться. Однако теперь они уверены, что этот сценарий реализуется при более высокой стоимости черного золота, ведь потребление нефтепродуктов остается на устойчивом уровне. Например, спрос на горючее для самолетов, согласно прогнозу, будет расти на 1,5 миллиона баррелей нефти в день уже этим летом.

В Goldman Sachs, входящем в Большую Четверку крупнейших банков США, сделали аналогичный прогноз. Они считают, что нефть марки Brent к третьему кварталу 2022 достигнет 100 долларов за баррель. Актуальная стоимость популярных марок нефти, согласно Bloomberg: