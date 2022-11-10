Новый поворот на рынке нефти: какие данные из США нивелируют опасения из-за Китая

Нефть вернулась к росту. О последних изменениях нефтяных котировок маркой Brent и WTI читайте в материале 24 канала.

Последние новости о ценах на нефть

Торги в четверг, 10 ноября, нефть Brent закончила с ценой на уровне 93,49 доллара, согласно данным Finance! Yahoo. С начала сессии котировки выросли на 0,91%. По сравнению с прошлым днем сырье подорожало на 0,89 доллара.

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Контракты на американскую марку нефти West Texas Intermediate стоят 86,32 доллара за баррель. За день сырье выросло в цене 0,57%. По сравнению с предыдущим торговым днем черное золото подорожало на 0,53 доллара.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 93,46 доллара за баррель (+ 0,84 доллара);

за баррель (+ 0,84 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 86,28 доллара за баррель (+ 0,51 доллара).

Факторы влияния на рынке нефти

После трех дней снижения цен нефть вернулась к росту. Один из главных факторов – новые данные по инфляции в США, ставшей мощным вызовом для США. Обнародованные цифры поддержали надежды инвесторов на желаемое смягчение монетарной политики Федерального резерва, что может поддержать спрос на нефть, сообщает издание Reuters.

В то же время это нивелирует опасения спроса на нефть в Китае. Дело в том, что в стране снова восстанавливают ограничения, связанные с коронавирусом,

Прогнозы от экспертов:

Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.

за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх. В то время как эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов , а в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.

, а в 2023 году цена упадет до Если сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.

Китай – один из самых мощных импортеров нефти и вторая экономика мира. Именно поэтому эта страна так сильно влияет на рынок нефти в мире.