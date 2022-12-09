Что с лицом, Россия: нефть оккупантов продают значительно дешевле потолка в 60 долларов

В начале декабря 2022 года начало действовать эмбарго ЕС на российскую нефть. Кроме того, страны Запада после долгих обсуждений установили ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель. О последних изменениях цены на нефть из России – читайте дальше.

В частности, стало известно, что 7 декабря стоимость российской нефти под маркой Urals упала до 43,72 доллара за баррель. Аналитик Майкл Каролан заявил, что это результат утраты покупателей для России.

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Российская нефть резко упала в цене

Каролан также увязывает это с санкциями и решением европейских нефтеперерабатывающих заводов отказаться от сотрудничества с Россией, а не с лимитом цены. Хотя и не исключает, что ценовой потолок мог стать причиной.

Эксперт считает, если эта тенденция будет продолжаться дальше, то уже в ближайшем будущем стоимость нефти Urals может стоить вдвое меньше, чем эталон рынка. – Brent. Даже несмотря на то, что стоимость последней марки недавно упала до минимума с начала 2022 года. Добавляют еще следующие факторы воздействия:

Утрата европейского рынка из-за санкций;

Рост стоимости процесса транспортировки;

Увеличение уровня зависимости России от небольшой группы покупателей нефти Urals. Особенно речь идет о Китае и Индии.

Поэтому для того, чтобы российская нефть была конкурентоспособной на рынке, нужно снижать цену. Следует добавить, что в последний год на нефть Urals приходилось примерно 60% морского экспорта страны-агрессора. Сырье транспортируют из портов на западе России.

Ситуацию с ценами на российскую нефть прокомментировал и в Украине. К примеру, глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Ну что? Что с лицом,

– написал он у телеграмм.

На момент создания этого материала стоимость российской нефти Urals колеблется на уровне. 52,23 доллара за баррель, потеряв 5,52% от начала торгов, согласно данным OilPrice. Параллельно цена марки Brent составляет 76,45 доллара за баррель.