Страшная непогода в США спровоцировала стремительный рост цен на нефть

Нефть продолжает стремительно дорожать на рынке. На стоимость черного золота влияет непогода в США, которая охватила регион, где добывают сырье.

Что происходит на рынке нефти

Нефть подорожала более чем на 2% во время торговой сессии. Цена на сырье выросла из-за опасений относительно длительной остановки добычи на морском нефтяном участке в США, из-за урагана "Франсин", который уже охватил побережье Луизианы. Стоит добавить, что США – это крупнейший производитель нефти в мире.

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Из-за непогоды в США примерно 40% добычи нефти в Мексиканском заливе США было остановлено. Напомним, что фактор погоды влиял на рынок нефти еще в первой половине недели, согласно данным Reuters.

Сколько стоит баррель нефти

Марка нефти Brent завершила торги 11 сентября с ценой на уровне 70,61 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 1,42 доллара или на 2,05%. В то же время американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 1,56 доллара или на 2,37% до 67,31 доллара за баррель.

С начала торгов в четверг, 12 сентября, цены на нефть продолжают расти. Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 1 доллар или на 1,4% до 71,61 доллара за баррель. Сырье WTI прибавило в цене 92 цента или 1,4%. Американская нефть торгуется на уровне 68,23 доллара за баррель, пишет Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: