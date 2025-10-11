Что купишь за 300 гривен, а что – за 5 тысяч: разница между медицинским и настоящим золотом
- Цена золота 585 пробы составляет от ориентировочно 2 550 гривен за грамм, а 750 пробы – от 3 650 гривен за грамм.
- Медицинское золото не является драгоценным металлом, поэтому стоимость значительно ниже, например, цепочка стоит около 300 гривен.
За внешним сходством медицинского золота с настоящим скрывается существенная разница в стоимости. Один грамм медицинского золота может стоить несколько десятков гривен, а настоящего – несколько тысяч гривен.
Какая цена на медицинское и чистое золото?
Цена золота 585 пробы в желтые составляет от 2 550 гривны за грамм, а вот цена золота пробы 750 в начале октября стартовала от 3 650 гривен за грамм, проанализировал 24 Канал.
Справочно: стоимость указана ориентировочная, ведь она может варьироваться в зависимости от региона, города, места продажи и других условий.
Зато по данным НБУ, по состоянию на 8 октября, закупочная цена на банковский металл составляла 5 217,13 гривны за грамм.
А по данным Reuters, по состоянию на 8 октября, спотовая цена на золото достигла рекордного уровня – 4 059,05 доллара за унцию (1 унция составляет 31 грамм – 24 Канал).
Если же говорить о медицинском золоте, то оно не является драгоценным металлом, а потому нет пробы. Цена на такое золото довольно низкая, ведь основа в нем все же нержавеющая сталь.
- Например, цепочка женская, длина которого составляет 500 миллиметров, а ширина 4 миллиметра с весом в 10 граммов, стоит чуть ли не 300 гривен, в соответствии с ценой на сайте маркетплейса Prom.ua.
- А цепочка, имеющая длину 600 миллиметров, ширину 6 миллиметров, а вес 33 грамма, обойдется в чуть больше, чем 400 гривен.
Как изменилась стоимость золота в мире?
Сейчас наблюдается, что спотовая стоимость золота на мировом рынке снижается после рекордного роста – до 3 992,97 доллара за унцию.
До этого стоимость драгоценного металла превышала 4 тысячи долларов за унцию. Такой рост произошел на фоне переговоров Израиля и ХАМАС и неопределенности в США.
Интересно, что предыдущий рекорд стоимости золота составлял 3 977,19 доллара за унцию из-за шатдауна в США.