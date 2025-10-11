За внешним сходством медицинского золота с настоящим скрывается существенная разница в стоимости. Один грамм медицинского золота может стоить несколько десятков гривен, а настоящего – несколько тысяч гривен.

Какая цена на медицинское и чистое золото?

Цена золота 585 пробы в желтые составляет от 2 550 гривны за грамм, а вот цена золота пробы 750 в начале октября стартовала от 3 650 гривен за грамм, проанализировал 24 Канал.

Справочно: стоимость указана ориентировочная, ведь она может варьироваться в зависимости от региона, города, места продажи и других условий.

Зато по данным НБУ, по состоянию на 8 октября, закупочная цена на банковский металл составляла 5 217,13 гривны за грамм.

А по данным Reuters, по состоянию на 8 октября, спотовая цена на золото достигла рекордного уровня – 4 059,05 доллара за унцию (1 унция составляет 31 грамм – 24 Канал).

Если же говорить о медицинском золоте, то оно не является драгоценным металлом, а потому нет пробы. Цена на такое золото довольно низкая, ведь основа в нем все же нержавеющая сталь.

Например, цепочка женская, длина которого составляет 500 миллиметров, а ширина 4 миллиметра с весом в 10 граммов, стоит чуть ли не 300 гривен, в соответствии с ценой на сайте маркетплейса Prom.ua.

А цепочка, имеющая длину 600 миллиметров, ширину 6 миллиметров, а вес 33 грамма, обойдется в чуть больше, чем 400 гривен.

Как изменилась стоимость золота в мире?