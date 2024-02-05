Какова стоимость золота

Спотовое золото в понедельник упало на 0,4% до 2031,60 долларов за унцию. В то же время фьючерс на золото, заканчивающийся в апреле упал на 0,3% до 2047,75 доллара за унцию в понедельник.

Читайте также: Просто нет выхода, – экономист рассказал о последствиях для России соглашения об отказе от доллара

В то же время доллар вырос почти до двухмесячного максимума, а доходность казначейских облигаций также выросла во время азиатских торгов.

Почему стоимость золота падает

Падение стоимости золота изначально было вызвано значительно более сильным, чем ожидалось, показателем заработной платы в несельскохозяйственном секторе США за январь. Дело в том, что это дает ФРС больше возможностей для удержания высокой процентной ставки в течение более длительного времени.

Интересно! Перспектива повышенной процентной ставки в течение длительного времени является неблагоприятной для золота, поскольку повышенная ставка увеличивает альтернативную стоимость покупки слитков.

К тому же председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил опасения трейдеров, что банк сохранит осторожность при рассмотрении вопроса о смягчении кредитно-денежной политики в этом году.

Ожидания трейдеров

Инструмент мониторинга ставки показал, что трейдеры уже почти полностью отказались от надежд на снижение ставки в марте и резко сократили ожидания по снижению ставки в мае. Несколько аналитиков предположили, что банк начнет снижать ставку только в июне.

Обратите внимание! Золото пока в основном держится на уровне 2000 долларов за унцию, а спотовые цены все еще находятся в пределах видимости рекордного максимума, достигнутого в конце 2023 года.

Однако на последних сессиях желтый металл получил некоторую поддержку на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Что с ценами на медь

Среди промышленных металлов цены на медь немного выросла в понедельник на фоне опасений относительно возможных перебоев с поставками из Чили, которые вызваны смертоносными лесными пожарами в этой южноамериканской стране.

Интересно! Фьючерс на медь со сроком в марте вырос на 0,3% до 3,8293 доллара за фунт.

Дело в том, что Чили является крупнейшим в мире производителем меди, и любые потенциальные перебои в поставках из этой страны могут привести к усугублению ситуации на мировом рынке меди. Любой дальнейший рост цен на медь также сдерживается опасениями по поводу замедления спроса в Китае, являющемся ее основным импортером.