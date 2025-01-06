США спровоцировали важные изменения для золота

Золото фиксирует потери на рынке на фоне новостей из первой экономики мира США. На рынок влияют ожидания относительно монетарной политики американского центрального банка в 2025 году.

Цены на золото на сегодня

Золото обесценивается на фоне новостей о Федеральной резервной системе США. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Ожидается, что в 2025 году американский центральный банк будет осторожнее подходить к снижению процентных ставок. Это мнение усилили последние комментарии представителей регулятора. Напомним, что Федеральный резерв начал цикл снижения смягчения монетарной политики в сентябре 2024 года.

На этом фоне цена золота снизилась до 2 640 долларов за унцию. На момент создания этого материала, на спотовом рынке драгоценный металл торгуется на уровне 2633,44 доллара за унцию, по данным Всемирного золотого совета.

Параллельно фьючерсы на золото торгуются на уровне 2644,70 доллара за унцию, согласно MarketWatch. В годовом исчислении драгоценный металл подорожал более чем на 30%.