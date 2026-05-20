Война с Ираном завершится быстро: новое заявление Трампа ошарашило нефтяные рынки

Цены на нефть начали падать. Это произошло после того, как Трамп сделал новое заявление по Ирану. На нефтяной рынок имели влияние и другие факторы, в частности, ситуация в Ормузском проливе.

Какое заявление относительно Ирана сделал Трамп?

Трамп заявил, что война с Ираном завершится очень быстро, сообщает Reuters.

Читайте также "Черное золото" без апокалипсиса: когда ждать падения цен на нефть до 60 долларов

Однако инвесторы все же учитывают опасения относительно результатов новых мирных переговоров. Также при оценках принимают во внимание длительные перебои в поставках на Ближнем Востоке.

Базовые цены снизились из-за потенциальной сделки, поскольку рынок оценивает геополитические результаты. Однако цены, вероятно, все еще будут демонстрировать определенный потенциал роста, даже если соглашение будет заключено, учитывая, что предложение, вероятно, не вернется к довоенному уровню немедленно,

– отметил старший аналитик по исследованиям нефти в LSEG Эмрил Джамиль.

Интересно, что еще в начале недели риторика Трампа была совсем другой. Американский президент подчеркивал необходимость осуществления ударов по иранской территории. Однако впоследствии Трамп отложил атаку.

Сейчас американский президент утверждает, что иранские лидеры умоляют о заключении мирного соглашения. Если мира таки не будет достигнуто, США пообещали осуществить новые удары по Ирану.

Какие цены на нефть сейчас?

Как сообщает издание Trading Economics, цены на нефть упали так:

Нефть марки Brent сегодня имеет цену – 109,96 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 102,87 доллара за баррель.

Российская Urals – 101,32 доллара за баррель.

Заметим, Brent и West Texas Intermediate вчера снижались. Это стало результатом заявления вице-президента США Джей Ди Венса. Американский чиновник указывал, что Вашингтон и Тегеран достигли процесса в переговорах, сообщает Reuters.

Цены на нефть, вероятно, будут оставаться повышенными, учитывая возможность возобновления атак США на Иран и ожидания, что даже если будет достигнуто мирное соглашение, поставки сырой нефти не быстро вернется к довоенному уровню,

– говорит аналитик Fujitomi Securities Тошитака Тадзава.

Какова сейчас ситуация в Ормузском проливе?