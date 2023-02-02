Удар по бюджету: российская нефть за год подешевела почти вдвое

В первый месяц 2023 года самая известная российская марка нефти торговалась на уровне почти вдвое ниже, чем еще год назад. О важных изменениях на рынке и реалиях для агрессора – далее в тексте.

В целом, за январь 2023 года цена на нефть Urals колебалась на уровне. 49,48 доллара за баррель. Для сравнения, в начале 2022 года этот показатель был равен 85,64 доллара за баррель, информирует Министерство финансов России.

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Новые потери для России на энергетическом рынке

Следовательно, за последние 12 месяцев российская нефть подешевела почти вдвое. Важно добавить, что в проекте бюджета государства-агрессора на текущий год закладывали среднюю цену на черное золото на уровни 70,10 доллара за баррель. Напомним, что от продажи нефти и газа существенно зависит государственный бюджет России.

Кроме этого, Минфин России ранее сообщал о том, что средняя цена на марку нефти Urals по 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составляла 46,82 доллара за баррель. Это существенно ниже предельного предела, который установили страны G7. Речь идет о цену в 60 долларов за баррель. Однако необходимо учитывать, что у России все еще есть возможность продавать сырье и зарабатывать сотни миллионов долларов.

Средняя цена Urals за декабрь 2022 года остановилась на уровне 50,47 доллара за баррель. По сравнению с ноябрем, стоимость сырья снизилась на четверть. Главная причина – вступление в силу нефтяных санкций против России, а именно частичного эмбарго от Евросоюза и ценовой потолок.

Кроме того, многие эксперты обнародовали собственные оценки ситуации с санкциями против России на энергетическом секторе. Среди них были следующие заявления:

В отчете независимой финской организации CREA указали, что коллективный Запад может усилить давление на Россию. Для этого эксперты советуют снизить предельную цену на нефть агрессора до 25 – 35 долларов за баррель;

В то же время специалисты с украинского KSE Institute предложили 5 шагов для достижения этой же цели. По их расчетам, после введения дополнительных мер Россия может потерять на 40 миллиардов долларов больше в 2023 году.

На момент создания этого материала, марка нефти Urals торгуется на рынке по цене на уровне 52,67 доллара за баррель, согласно данным портала Oil.Price. За последние 24 часа она подешевела на 2,86%.