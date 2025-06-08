Какой цветной металл выгодно продавать
В Украине выгодно продавать алюминий, хотя стоимость лома из него и не самая высокая среди других цветных металлов. Однако алюминий имеет привлекательные характеристики для повторного использования, рассказывает 24 Канал.
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Стоимость алюминия в разных приемных пунктах металлолома может существенно отличаться. На цену влияют:
- чистота металла;
- объемы металла, которые сдает клиент;
- необходимость сортировки;
- наличие примесей.
Цена зависит даже от региона Украины. Но в среднем в июне украинцы за 1 килограмм лома могут заработать от 50 до 85 гривен:
- в Запорожской области от 48 до 96 гривен;
- в Одесской области – от 50 до 90 гривен;
- в Винницкой области – от 55 до 2 гривен;
- в Киевской области – от 50 до 80 гривен;
- в Черниговской области – от 55 до 70 гривен и тому подобное.
Важно! Нередко пункты приема лома платят меньше физическим лицам и больше предприятиям, которые сдают большие объемы металла. Также цена может зависеть от наличного или безналичного расчета.
Какой металл не принимают на лом
Однако не весь металл можно сдать на лом. В частности, предприятия не принимают на переработку радиаторы, которые содержат неизвестные вещества.
Также на лом не принимают:
- взрывоопасные предметы;
- боеприпасы;
- памятники и могильные таблички;
- токсичные предметы;
- изделия, имеющие культурное и историческое значение;
- герметично закрытые цистерны;
- коммунальную собственность, как канализационные люки, уличные ограждения и тому подобное.
Стоит знать! Одним из самых дорогих цветных металлов в Украине на сегодня является медь. Ее стоимость в среднем составляет около 300 гривен за 1 килограмм.