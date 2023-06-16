Биткойн упал: цена впервые за три месяца снизилась до менее 25 тысяч долларов

После того как ФРС сохранила базовую ставку без изменений в диапазоне 5 – 5,25%, цена биткоина упала. Уровень стоимости впервые за три последних месяца опустился ниже 25 тысяч долларов.

Почему биткойн упал

По данным TradingView, 15 июня цена биткойна упала до 4% – с 25,8 тысячи долларов до 24,8 тысячи долларов. За неделю биткоин потерял 5,68%, а Ethereum за неделю подешевел на 11,22%.

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Это связано с тем, что Федеральная резервная система приостановила рост процентных ставок. Уровень остался на 5 – 5,25%.

По словам рыночного аналитика eToro Джоша Гилберта, глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что это может привести к дальнейшим проблемам для биткойна в долгосрочной перспективе.

Положительная реакция рисковых активов, за которой мы наблюдали в этом году, базируется на ожидании того, что инфляция упадет, а процентные ставки достигнут пика, а затем начнут снижаться.

– говорит Гилберт.

Сколько максимум был биткойн

В 2021 году цена криптовалюты достигла рекордных 68 тысяч долларов. Это был новый исторический максимум для биткойна.

В апреле 2023 года максимально цифровая валюта росла в цене до 30,4 тысяч долларов.