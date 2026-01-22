Тарифы на коммуналку: сколько нужно будет заплатить за газ и воду в феврале

Вопрос стоимости коммунальных услуг для украинцев всегда важен. Актуальности он не теряет и во время чрезвычайного положения в энергетике и регулярных российских обстрелов.

Какими будут тарифы на коммунальные услуги в феврале?

В то же время правительство ввело фиксированные тарифы на некоторые услуги во время сложного зимнего периода, о чем сообщала премьер-министр Юлия Свириденко.

Речь идет о ценах на газ и свет. В частности стоимость электроэнергии останется на одном уровне до 30 апреля 2026 года.

То есть во время отопительного сезона граждане и в дальнейшем будут платить 4,32 гривны за киловатт-час. Льготная цена сохранится до конца зимы и потребителей с электроотоплением.

За объем потребления до 2 000 киловатт-час в месяц надо будет заплатить 2,64 гривны за киловатт-час, а за потребление сверх лимита – 4,32 гривны за киловатт-час.

Обратите внимание! Не претерпят изменений и тарифы на газ. Большинство потребителей являются клиентами компании "Нафтогаз". Ее тариф составляет 7,96 гривны за кубометр голубого топлива.

Тарифы на воду тоже пока остаться без изменений. Об этом говорилось в Telegram-канале премьер-министра Украины.

Правительство обратилось к НКРЭКУ об отсрочке запланированных тарифных изменений. Наша позиция четкая: в условиях войны люди не должны чувствовать дополнительного финансового давления,

– написала Юлия Свириденко.

В то же время она отметила, что следует совместное решение, которое сбалансирует интересы потребителей и потребности поставщиков услуг. Поэтому следующий шаг – Правительство вместе с НКРЕКП наработают совместное решение.

В то же время следует добавить, что тарифы на воду устанавливает местная власть. Поэтому в разных городах и областях цена может быть разной.

Что еще следует знать о коммунальных услугах?