Данные об инфляции в США "превзошли" ожидания экспертов: как отреагировал доллар

Американский доллар продолжает терять позиции на рынке против корзины из 6 других валют. В последней сессии на динамику валюты повлияли новые данные об инфляции в США. Больше об этом – читайте в новом материале 24 Канала.

Главные изменения на рынке валют за 11 января

В четверг, 11 января, индекс доллара США колебался на уровне 102,29. При этом диапазон колебания составляет от 102,28 до 102,39, по данным Yahoo! Finance. То есть, этот индикатор почти не изменился. В то же время, по данным CNBC, индекс потерял во время торгов 0,05%.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35 ;

; этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что влияет на стоимость доллара США

Доллар США зафиксировал новый спад, но не вернулся к последним минимумам после обнародования данных об инфляции. Достаточно неожиданно этот показатель превысил ожидания экономистов. За декабрь инфляция в США выросла на 0,3%, годовой прирост составил 3,4% против 0,2% и 3,2% соответственно, которые прогнозировали.

На этом фоне возникло еще больше сомнений, что Федеральный резерв снизит ключевую ставку настолько быстро, как того ожидают трейдеры, сообщает издание. CNBC. Во время торговой сессии евро и британский фунт зафиксировали рост на 0,09% и 0,17% по отношению к доллару США соответственно.