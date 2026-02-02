Биткоин обвалился до 10-месячного минимума: что происходит с курсом
- Цена биткойна упала до 10-месячного минимума, потеряв более 11% за неделю.
- Отток капитала с крипторынка и уменьшение интереса к биткойну являются причинами падения его курса, с возможностью дальнейшего снижения.
За неделю крупнейшая криптовалюта в мире подешевела более чем на 11% и опустилась до самого низкого уровня с апреля 2025 года. По состоянию на 2 февраля биткоин торговался в диапазоне 74 – 79 тысяч долларов, а вероятность дальнейшего снижения существует.
Почему биткоин упал в цене?
В мире снижается интерес к биткойну, а отток капитала с рынка криптовалют давит на курс. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Как пишет Bloomberg, 2 февраля биткойн упал до 10-месячного минимума после распродажи выходных, продолжив падение более чем на 40% с октября, когда он достиг исторического максимума в 126 тысяч долларов.
По данным CoinMarketCup, по состоянию на 18:10 по киевскому времени цена токена находилась на уровне около 79 тысяч долларов.
Биткойн уже давно находится вне мирового тренда ликвидности. Деньги очень мало заходят в это направление. Главным маркет-мейкером этого рынка остаются спотовые фонды, которые привлекают средства на покупку именно криптовалюты. Вот там не наблюдалось стабильного притока валюты. С начала года там какие-то были движения, но они были настолько нестабильными, что говорить, что там люди интересуются биткоином – нет.
По словам эксперта, в последнее время биткойн не рос, а некоторые инвесторы забирали деньги с крипторынка и переводили их в золото. Рынок чувствовал отток капитала, что сдерживало его рост.
Андрей Шевчишин говорит, что перетоки валюты в золото и серебро сформировали исторические "пузыри", которые, вероятно, лопнули на прошлой неделе, когда цена золота начала стремительно падать.
Продолжаем наблюдать этот отток, который давит на курс. Может ли он и дальше пойти вниз? Да, потому что продолжается отток средств, хотя его потенциал уменьшается и уменьшается. Все, кто хочет остаться, остаются в ожидании, что в будущем все это как-то отыграет. И остались такие крепкие игроки, которые остаются с верой в биткойн, что будет сдерживать дальнейшие сильные движения,
– резюмирует финансовый аналитик.
Эксперт отмечает, что несмотря на давление и нестабильность рынка сейчас криптовалюты показали меньше колебания, чем золото и серебро. Интерес к крипторынку будет поддерживать и то, что страны, например Швейцария, продолжают развивать это направление.
Динамика курса биткойна. Источник – CoinMarketCup
Выгодны ли инвестиции в биткойн?
По мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, текущая цена на биткойн может показаться привлекательной для инвестиций. В то же время существует вероятность дальнейшего снижения, учитывая рыночные циклы.
Раз в 4-летний цикл рынка биткоин должен сходить где-то на уровень своей себестоимости. И если это так, то где-то снижение возможно. Но это, скорее всего, будет последнее снижение для него, потому что когда рынок идет по цене актива ниже себестоимости майнинга, это приводит к перераспределению и ситуация начинает выравниваться. У криптовалютного рынка не такая длинная история, однако в ней он никогда более трех месяцев не находился ниже, чем себестоимость майнинга,
– говорит эксперт.
По словам Андрея Шевчишина, себестоимость биткойна в значительной степени зависит от стоимости электроэнергии.
Обратите внимание! По данным MacroMicro, средние затраты на майнинг биткойна по итогам 1 февраля составляли 96,5 тысяч долларов.
Как менялась стоимость биткойна?
- Исторический максимум биткойн установил 6 октября 2025 года, когда его стоимость достигла 126 тысяч долларов.
- Впоследствии она начала снижаться из-за пошлин Трампа. Тогда биткойн упал до 110 тысяч долларов и впоследствии торговался около 90 тысяч долларов.
- Стоимость биткойна продолжила снижаться в январе 2026 года. В начале месяца цена фиксировалась примерно 89 тысяч долларов за монету.