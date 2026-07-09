Криптовалюту ждет новое испытание – в зоне наибольшего риска биткоин

Криптоиндустрия начала готовиться к новой угрозе – развитию квантовых компьютеров. Последние достижения в этой сфере усилили опасения, что технология вскоре сможет взломать криптографическую защиту цифровых кошельков и транзакций, на которых основан мировой рынок в размере около 2 триллионов долларов.

Почему BTC может пострадать больше всего

При этом наиболее уязвимым считается биткоин, ведь за 17-летнюю историю транзакций накопилось большое количество открытых публичных ключей, что теоретически может облегчить взлом. Подробности объяснили в Reuters, назвав сроки опасных изменений.

По разным оценкам исследователей, в зоне риска могут оказаться от 35% до 50% монет, которые в настоящее время находятся в обращении.

И эти данные уже влияют на инвестиционные решения. Например, в начале года глобальный руководитель по стратегии акций Jefferies Кристофер Вуд исключил 10% долю биткоина из своего модельного инвестиционного портфеля, объяснив это долгосрочной "экзистенциальной" угрозой со стороны квантовых компьютеров.



Цена BTC по состоянию на 9 июля 2026 года / Скриншот investing.com

Впрочем, в криптоиндустрии не ожидают, что эта технология станет реальной проблемой уже в ближайшее время. По оценкам участников рынка, до того момента, когда она сможет взломать современную криптографическую защиту, остаются годы.

За это время отрасль рассчитывает перейти на новые алгоритмы шифрования, устойчивые к таким вычислениям. Правда, и этот процесс потребует времени – отдельным компаниям может понадобиться около двух лет, чтобы полностью адаптировать свои системы.

Масштаб предстоящей модернизации уже сравнивают с подготовкой к "проблеме 2000 года", когда на обновление компьютерных систем в мире потратили более 300 миллиардов долларов.

Напомним, в первый день июля во время азиатских торгов биткоин упал до самого низкого уровня за почти два года, а именно до 57 742 долларов. Однако впоследствии курс криптовалюты частично восстановился – до около 58 860 долларов в начале торгов в Нью-Йорке. Такие изменения объяснялись ожиданиями инвесторов относительно продолжения жесткой денежно-кредитной политики регулятора США.