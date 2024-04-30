"Будут гореть в аду": Monobank закроет главную потребность 98-летней бабушки, вышедшей из оккупации

На этой неделе Украину всколыхнула история о 98-летней Лидии Степановне, которая самостоятельно вышла из оккупированной россиянами Донецкой области. В Monobank отреагировали на эту щемящую историю.

Что известно о пути женщины из оккупации

Смелая женщина прошла 10 километров из поселка Очеретино, чтобы добраться до подконтрольной территории Украины. К сожалению, она была вынуждена покинуть собственный дом, который разрушили россияне, согласно данным Национальной полиции.

Стоит внимания Не продержалась и 2 месяца: почему Италия отказалась торговать с Россией в рублях

Также сообщают, что она начинала свой путь с родственниками – сыном, невесткой и внуками. Однако позже они были вынуждены разделиться и Лидия Степановна продолжила идти сама. Более того, женщина преодолела этот путь под вражескими обстрелами. К счастью, женщину вечером заметили военные и передали ее эвакуационной группе "Белый Ангел".

Реакция Monobank

На прошлой неделе из оккупированной части поселка Очеретино Донецкой области также самостоятельно выбрался 88-летний Иван Яковлевич. Мужчина шел всю ночь, прятался от обстрела, чтобы выйти на подконтрольную Украине территорию, поскольку не хотел получать российский паспорт.

Эту историю прокомментировал в телеграмме соучредитель Monobank. Олег Гороховский. Бизнесмен сообщил, что банк приобретет Лидии Степановне собственный дом.

Олег Гороховский Соучредитель Monobank Эта бабушка, которая целый день шла под вражескими обстрелами – черт, ну как же это возможно. Эти отвратительные существа будут вечно гореть в Аду.

Согласно заметке предпринимателя, женщина уже в собственном доме "обязательно доживет до того момента, когда эта гадость исчезнет с нашей земли".