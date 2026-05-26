Дроны атаковали один из ключевых нефтяных портов России – работает ли он сейчас

В ночь на 23 мая украинские военные в очередной раз атаковали ряд важных объектов на территории России. Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтяного терминала "Шесхарис" в Краснодарском крае, которое вызвало пожар на территории.

Работает ли терминал после удара

Однако в каком состоянии объект сейчас, сообщили в Bloomberg. Журналисты проанализировали спутниковые снимки Planet Labs PBC.

Несмотря на атаку украинских беспилотников, ключевой российский нефтяной терминал на Черном море продолжает отгружать нефть. Все три причала терминала "Шесхарис" в порту Новороссийска остаются в рабочем состоянии.

На спутниковых снимках за 25 мая видно пришвартованные там танкеры. Правда, российская компания "Транснефть" на запрос журналистов о комментарии по ситуации не ответила.



Как выглядит терминал в Новороссийске

К слову, этот порт уже неоднократно становился целью украинских атак. Однако стабильная отгрузка нефти оттуда может частично "успокоить" мировые рынки, ведь из-за войны на Ближнем Востоке и проблем с судоходством в Ормузском проливе глобальные поставки сырья остаются под угрозой.

Справка: "Шесхарис" – один из крупнейших нефтяных терминалов России на Черном море, пропускная способность которого составляет до 75 миллионов тонн нефти в год, а объем резервуарного парка – около 1,28 миллиона кубических метров. Объект привлечен к обеспечению потребностей армии оккупантов.

Интересно, что тогда Генштаб ВСУ также отчитывался о поражении перевалочной нефтебазы "Грушевая", которая является ключевой частью комплекса, а также района базирования кораблей "теневого флота" страны-агрессора, в частности танкера CHRYSALIS.

Ранее в эксклюзивном интервью 24 Каналу экс-командующий американских сил в Европе Бен Ходжес предположил, как Украина может одолеть врага. По мнению генерала, путь к победе лежит именно через уничтожение экспортного потенциала России в нефти и газе.