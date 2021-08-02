Стартап из Эстонии оценили в рекордные 4,7 миллиарда долларов: секрет успеха конкурента Uber

2 августа 2021 , 16:07
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Источник:

CNBC

Стартап Bolt, который был создан в Эстонии, получил новые инвестиции в размере 713 миллионов долларов. Куда планирует потратить эти средства главный конкурент Uber – читається дальше.

Компания Bolt, которая прославилась благодаря сервису проката автомобилей, готовится выходить на новые рынки. Стартап рассчитывает на новые инвестиции в будущем, поскольку он имеет амбиции создать супер приложение с множеством сервисов в различных отраслях.  

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Компания Bolt возрождается после кризиса

В рамках нового инвестиционного раунда стартап оценили в рекордные 4,7 миллиарда долларов. Для сравнения в прошлый раз этот показатель остановился на уровне 2 миллиардов долларов. Главными инвесторы стартапа стали следующие компании:

  • G Squared,
  • D1 Capital,
  • NayaSequoia,
  • Sequoia.

Год назад мы столкнулись с самым большим кризисом в истории компания. Мы упали более чем на 80%, поскольку все города были закрыты, а поиск пассажиров по-прежнему был основным бизнесом,
– заявил генеральный директор Bolt Маркус Виллиг.

Компания Bolt возрождается после кризиса / Фото Getty Images 

Главными бенефициарами стремительного роста стоимости эстонского стартапа стали инвесторы, которые были с Bolt с самого начала. Ими являются немецкий производитель автомобилей Daimler и венчурная компания Creandum из Швеции. Кроме того, компания также включает Всемирный банк и Европейский инвестиционный банк в перечень инвесторов.

Основатель Bolt Маркус Виллиг заявил, что за последние 18 месяцев стартап кардинально изменился. Одно из главных достижений – служба доставки Bolt из небольшой фирмы выросла в одну из компаний с самым быстрыми темпами роста. В последующие несколько месяцев Bolt планирует запустить свои сервисы в 10 европейских странах, включая Швецию, Хорватию, Португалию и Румынию. 

Автор: Віта Свірневська