Более 44 гривен за доллар: официальный курс на 13 марта побил рекорд

Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 13 марта. Цена доллара в Украине установила новый рекорд, миновав отметку в 44 гривны.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 12 марта торгуется по 43,97 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 11 копеек против 11 марта. Официальный курс евро составляет 50,93 гривны, следовательно его цена упала на 10 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 13 марта курс валют будет таким:

доллар – 44,16 гривны (+19 копеек) – новый исторический максимум;

евро – 50,95 гривны (+2 копейки).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 12 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,87 гривны , а продажа – по 44,45 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 44,24 гривны , а продажа – по 44,40 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,78 гривны, а продажа – по 44,51 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 12 марта был таким:

в банках – покупка в среднем была по 50,80 гривны , а продажа – по 51,60 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,42 гривны , а продажа – по 51,55 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,06 гривны, а продажа – по 51,88 гривны.

Выгодно ли инвестировать в доллары?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что сейчас продолжается период глобальной нестабильности, а в условиях военных рисков доллар и дальше воспринимают как "тихую гавань" для инвесторов.

Именно поэтому они направляют часть финансовых потоков в американскую валюту, что и поддерживает ее позиции.

В свою очередь директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев отметил меньшую доходность долларовых депозитов, которая не превышает 1,2% годовых, тогда как средние ставки по гривневым колеблются в пределах 13 – 14,5% годовых.