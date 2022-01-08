Богачи Казахстана, среди которых и родственники Назарбаева, потеряли более 3 миллиардов долларов

За время протестов в Казахстане состояние крупнейших богачей страны существенно уменьшилось. В общей сложности по состоянию на 8 января они потеряли более 3 миллиардов долларов.

В частности, на фоне протестов уменьшилось состояние средней дочери Нурсултана Назарбаева – Динары и ее мужа Тимура Кулибаева. Также в списке финансово пострадавших – Михаил Ломтадзе и Вячеслав Ким.

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Ким – глава совета директоров казахской платежной и финтех-компании Kaspi.kz. До начала протестов его состояние оценивалось в 5,7 миллиарда долларов. В то же время, за последние дни оно уменьшилось до 4,2 миллиарда долларов.

Ломтадзе – гендиректор той фирмы. Его состояние снизилось с 5,2 до 3,8 миллиарда долларов.

Родственники Назарбаева потеряли как минимум по 200 тысяч долларов.

Зять Назарбаева построил роскошный дом

Кулибаев построил шикарный дом в Великобритании. Ранее этот участок принадлежал сыну королевы Елизаветы – принцу Эндрю.

Это был свадебный подарок принцу Эндрю и его экс-супруге Саре Фергюсон.

Кулибаев приобрел поместье в 2007 году.

Зять Назарбаева снес строения на бывшем участке королевской семьи и начал строить новые объекты.

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