Один из ключевых партнеров Москвы: где массово блокируют счета россиян

В Китае начали активно блокировать счета российских компаний. Это связано с текущими санкционными ограничениями.

Китай блокирует счета россиян

Компаниям из России начали блокировать счета в Китае. Известно, что это активно делают крупные китайские банки. Среди них Bank of China и Chouzhou Commercial. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Главная причина блокировки счетов – адреса компаний совпадают с адресами организаций, которые находятся под санкциями. Добавляют, что эти меры в последнее время приобрели массовый характер.

Известно, что так называемых "черных списков" попала одна из адресов массовой регистрации компаний в Турции, а также около десяти адресов в Гонконге. Также добавляют, что ограничения коснулись, по меньшей мере, одного адреса непосредственно на территории России.

Интересно! Китайский юань падает в цене в течение последних недель. Валюта оказалась под давлением из-за победы Трампа на выборах в США. Обесценивание валюты может навредить Китаю, тогда как правительство не спешит менять ситуацию.

Поэтому, для примера, Bank of China начал проверять не только адреса компании, которые могут иметь один и тот же адрес с подсанкционной компанией, но и ее название, вид деятельности и руководителей. Пока идет проверка использование счетов в банке ограничено.