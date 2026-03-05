Война в Украине, как пример: трейдеры провели оценку ситуации на Ближнем Востоке

Неопределенность, относительно конфликта в Иране, заставляет трейдеров оценивать все риски. В качестве ориентира, они берут ситуацию в Украине. Речь идет о периоде 2022 года, когда Россия осуществила полномасштабное вторжение на украинскую территорию.

Как может измениться рынок из-за ситуации на Ближнем Востоке?

Сейчас трейдеры считают, что всплеск цен на энергоносители, который состоялся на этой неделе, может подпитать инфляцию, сообщает Bloomberg.

Также вероятными последствиями являются:

длительное укрепление доллара;

ослабление облигаций и акций.

Важно! "Шок" для рынка возникает именно потому, что через Ормузский пролив проходит примерно пятая часть мировой нефти. А сейчас этот путь заблокирован.

Заметим, что определенное ослабление на рынке ощущалось после информации, которая появилась в среду. Напомним, тогда Bloomberg сообщил об обращении Ирана к ЦРУ. Иранские чиновники вроде как предложили переговоры.

Реакция рынка с начала войны четко напоминает дни после нападения России на Украину. Цена на нефть марки Brent подскочила выше 82 долларов за баррель, а природный газ взлетел до самого высокого уровня с 2023 года. Мировой индекс акций снизился на 2%, причем южнокорейский Kospi потерпел наибольшее падение за всю историю наблюдений,

К чему может привести ситуация на Ближнем Востоке:

нефть может достичь 100 долларов в течение месяца;

доходность 10-летних облигаций США может вырасти до 4,25 – 4,60%;

доллар может достигать новых максимумов, относительно евро, иены и так далее.

Определенные изменения заметны уже сейчас. С пятницы цена на европейский природный газ впечатляюще выросла. Она увеличилась на 85%.

Важно! Сейчас эксперты ожидают роста цен на газ с почти 55 евро до 100 евро за мегаватт-час, если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться и дальше.

Конечно, не все бьют тревогу. Стратеги Deutsche Bank AG отмечают, что рост цен на нефть не идет ни в какое сравнение с некоторыми из крупнейших кризисов в истории, такими как 2022 год и война в Персидском заливе,

К каким еще последствиям привела ситуация на Ближнем Востоке?