Кремль начнет изымать больше имущества россиян: бюджет России трещит

Москва решила расширить инструментарий принудительных изъятий активов. Таким образом российское правительство хочет покрыть бюджетный дефицит, который уже сейчас больше чем ожидалось.

У кого из россиян теперь будет изымать активы российское правительство?

Ранее конфискация активов происходила преимущественно по делам о коррупционных и экономических преступлениях, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Читайте также Кризис только усиливается: потери в этой области России измеряются миллиардами

Однако теперь перечень этих оснований расширился и туда вошли такие:

информация, определяемая как фейковая о российской армии;

дезертирство;

конфиденциальные контакты с иностранными структурами;

участие в организациях, которые определяются "нежелательными" и так далее.

Конфискация де-факто превращается в фискальный инструмент, позволяющий оперативно мобилизовать средства граждан и бизнеса, компенсируя недостаток доходов государственной казны,

– сообщает разведка.

То, как увеличилось количество конфискаций, видно по статистике:

в 2020 году конфискации было назначено – 2,5 тысячи человек;

а уже в 2024 году это значение возросло до 24 тысяч.

Обратите внимание! Кремль всеми способами пытается покрыть бюджетный дефицит. Однако эти попытки безуспешны. Ведь, по итогам 2025, дефицит может достичь – 5,7 триллиона рублей, сообщает "The Moscow Times".

Как изменилась ситуация в российской экономике сейчас?

Кризис в некоторых отраслях России только растет. Речь, частности, об угольной промышленности. Сейчас в этой сфере России более 70% убыточных предприятий. А более 20 производств вообще закрылись. Однако российское правительство не признает эти проблемы.

Доходы России от нефти и газа только уменьшаются. Ожидается, что они сократятся на 35% по итогам ноября 2025 года (если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года). На это влияют санкции, в частности, ограничения против "Лукойла" и "Роснефти".

Напомним! Санкции США против "Лукойла" и "Роснефти" начали действовать 21 ноября. Объявлено об этих ограничениях было еще в конце октября.