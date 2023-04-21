Биткоин может подорожать до 10 миллионов долларов: нужен крушение доллара и 9 лет

Дискуссии вокруг цены биткоина продолжаются. Тем более, что курс самой известной цифровой монеты постоянно меняется. Например, руководители двух компаний рассказали, при каких условиях биткоин может стоить 10 миллионов долларов.

Разные специалисты и бизнесмены пытаются спрогнозировать, как изменится цена биткоина в будущем. Например, руководители двух компаний считают, что цифровая монета имеет потенциал для подорожания к феноменальным 10 миллионов долларов, информирует 24 канал.

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Биткоин может стоить 10 миллионов долларов

Основатель компании Equity Management Associates Ларри Лепард убежден, что американский доллар на пути к "абсолютному коллапсу". По его словам, это и станет импульсом для стремительного подорожания биткоина, сообщает Kitco News.

Лепард добавил, что еще одним фактором, играющим в пользу флагмана рынка криптовалют, – ограниченное предложение биткоина. Речь идет о 21 миллионе монет. По мнению бизнесмена, благодаря этому цифровая монета может даже превзойти результаты золота.

Следовательно, биткоин с учетом этих факторов может подорожать в долгосрочной перспективе 10 миллионов долларов. В 2024 году основатель Equity Management Associates ожидает цены на уровне 100 тысяч долларов.

В то же время бизнесмен отметил, что цифровое золото останется очень волатильным активом. Кроме того, он добавил, что впереди криптовалюту ждут также серьезные спады.

Еще один бизнесмен и генеральный директор компании Blockstream, специализирующейся на блокчейне, Адам Бек также считает, что биткоин может стоить 10 миллионов долларов. Более того, он даже назвал конкретный временной срок. По его мнению, это произойдет примерно из-за 9 лет, согласно его сообщением в твиттер.

Согласно подсчетам Адама Бэка, стоимость цифровой монеты каждый год удваивается. Эта тенденция продолжается с 2013 года. Так что если так будет продолжаться, то его прогноз может стать реальностью.

Актуальная ситуация на рынке криптовалют

На момент создания этого материала стоимость биткоина колеблется на уровне. 28 тысяч долларов. В ходе торгов цифровая монета подешевела почти на 2%, по данным CoinDesk. Рыночная стоимость криптовалюты составляет 543,17 миллиарда долларов. Однако с начала 2023 года биткоин подорожал на 69,33 %.

К теме! Это не первый обвал биткоина на рынке за последние дни. 19 апреля курс биткоина упал почти на 1000 долларов всего за 15 минут. Таким образом, цифровая монета отошла от важного психологического уровня 30 тысяч долларов.

Добавим, что большинство цифровых монет на пятницу, 21 апреля, демонстрируют негативную динамику на рынке. Например, вторая по популярности криптовалюта в мире – Ethereum – подешевела на 2,14% до 1906 долларов за монету. Потери других криптовалют таковы: