В США будут судить болгарина, который в тюрьме организовал схему с криптовалютой

В центре внимания американских правоохранительных органов вновь оказался болгарин Россен Йосифов, которого еще в 2021 году приговорили к более чем 9 годам лишения свободы за отмывание денег. Теперь 53-летнему мужчине предъявлены новые обвинения, пока он находится за решеткой.

Как преступник использовал криптовалюту

Подробности дела сообщили в Bloomberg в пятницу, 10 июля. По версии следствия, подозреваемый помог незаконно вывести и перевести криптовалюту на сумму 290 тысяч долларов, которая подлежала конфискации в рамках уголовного производства.

В Секретной службе США такие действия назвали прямым вызовом системе правосудия и заверили, что будут добиваться привлечения к ответственности всех, кто пытается обойти судебные решения. Поэтому теперь болгарину грозит максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы.

К слову, схема действовала через фальшивые объявления на таких платформах, как eBay и Amazon. Румынская преступная группировка убеждала американцев переводить деньги за дорогие товары, которых на самом деле не существовало. Полученные средства мошенники конвертировали в биткоины, а иностранные криптобиржи, среди которых была и компания Йосифова RG Coins, переводили криптовалюту в наличные.



Цена BTC по состоянию на 10 июля 2026 года / Скриншот investing.com

Напомним, во время торгов 1 июля биткоин упал до самого низкого уровня за почти два года, достигнув отметки в 57 742 доллара. Это произошло на фоне ухудшения настроений инвесторов в отношении дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы США.

Из привязанных к биткоину американских биржевых фондов тогда вывели более 4 миллиардов долларов – рекордную сумму за два года их существования. Правда, уже вскоре курс частично восстановился.