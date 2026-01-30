Упал до двухмесячного минимума: биткоин обновил свою стоимость

В начале торгов в Азии биткоин ощутимо снизился. Он упал до новых двухмесячных минимумов. Такая ситуация, в частности, является следствием ухудшения настроений, относительно этой крипты.

Что известно об удешевлении биткойна?

В Сингапуре сегодня биткойн упал почти на 3,9%. Цена этой монеты опускалась до 81 102 долларов, сообщает Bloomberg.

Обратите внимание! Это самый низкий показатель, начиная с 21 ноября.

Заметим, что это падение является закономерным, с учетом тенденций, которые до этого царили на рынке. Стремительное снижение биткойна началось еще в прошлом году.

12 спотовых ETF биткойнов, котирующихся на американской бирже, зафиксировали три месяца подряд чистых выкупов, что, если тенденция сохранится до конца января, станет самым длительным устойчивым периодом оттока средств с момента запуска этих инструментов в 2024 году,

– указывает издание.

Стоит сказать, что такое снижение биткойна несколько контрастирует с ситуацией с золотом. Инвесторы пытаются "защититься" от значительной геополитической нестабильности, для этого они выбирают традиционные безопасные активы, а не крипту.

Интересно! Как показывают данные Bloomberg, за этот период из указанных продуктов было выведено ориентировочно – 5,7 миллиарда долларов

Я не был бы поражен, если бы вскоре увидел, что BTC торгуется в диапазоне 70 тысяч долларов. Если сегодня цена упадет ниже 80 тысяч долларов, она может продолжить падение в течение выходных, и учитывая более низкую ликвидность в эти дни это может иметь чрезвычайно значительное влияние,

– указал аналитик Kaiko Адам Маккарти.

Сколько сейчас стоит 1 биткойн?

Сейчас 1 монета стоит несколько больше чем установленный минимум. Ее цена составляет – 82 771,80 долларов, сообщает investing.com.



Сколько стоит 1 BTC 30 января 2026 года / Скриншот investing.com

Как менялась стоимость биткойна?